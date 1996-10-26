Костерлиц Ханс Вальтер
Место рожденияБерлин
Дата рождения27.04.1903
Дата смерти26.10.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903
Отец: Костерлиц Бернард
Мать: Зельма Хелена
Берлин
Рождение ребёнка
22.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханна
Абердин, Шотландия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханна
Работа или профессия
Неизвестно
биохимик и физиолог
Смерть
26.10.1996