Костерлиц Ханс Вальтер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерлиц Ханс Вальтер

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

27.04.1903

Дата смерти

26.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903

Отец: Костерлиц Бернард

Мать: Зельма Хелена

Берлин
Рождение ребёнка
22.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханна

Абердин, Шотландия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханна

Работа или профессия
Неизвестно
биохимик и физиолог
Смерть
26.10.1996
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