Аксинья Финогенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Печников Иван Егоров
Рождение ребёнка
1796
Сын: Печников Иван Иванов
Отец ребёнка: Печников Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Иван Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно