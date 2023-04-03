Аксинья Финогенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Финогенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Печников Василий Иванов

Отец ребёнка: Печников Иван Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Печников Иван Иванов

Отец ребёнка: Печников Иван Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Иван Егоров

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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