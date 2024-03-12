Жидкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1923
Сын: Жидков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Жидков Василий Ипатович
Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Евстратий Васильевич
Отец ребёнка: Жидков Василий Ипатович
Смерть
Неизвестно