Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Место рождения

Днепровокаменка

Дата рождения

09.12.1890 ст.

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890 ст.

Отец: Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Мать: Тымаревская Устиния Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрылева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрылева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрылев Иван Антонович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Скрылев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Скрылев Василий Иванович

Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.01.1929

Дочь: Еськина (Скрылева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович

Смерть
Около 1976
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

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