Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Место рожденияДнепровокаменка
Дата рождения09.12.1890 ст.
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрылева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрылева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Скрылев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович
Рождение ребёнка
16.12.1927
Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович
Рождение ребёнка
22.01.1929
Дочь: Еськина (Скрылева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Скрылев Иван Антонович
Смерть
Около 1976