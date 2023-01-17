Щедрин Сильвестр Феодосиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрин Сильвестр Феодосиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1825
Неаполь
Место жительства
Неизвестно
Рим
Смерть
1830
Сорренто, Италия
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