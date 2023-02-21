(Беришвили) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беришвили) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беришвили Вано

Мать: Мариам

Рождение ребёнка
11.11.1924

Сын: Бюс Ираклий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бюс Евгений Иванович

Марткопи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карцивадзе Гильда Евгеньевна

Отец ребёнка: Бюс Евгений Иванович

Марткопи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бюс Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
Тбилиси
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