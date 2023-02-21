(Беришвили) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беришвили Вано
Мать: Мариам
Рождение ребёнка
11.11.1924
Отец ребёнка: Бюс Евгений Иванович
Марткопи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карцивадзе Гильда Евгеньевна
Отец ребёнка: Бюс Евгений Иванович
Марткопи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бюс Евгений Иванович
Смерть
Неизвестно
Тбилиси