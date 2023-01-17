Харинская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харинская Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1976

Отец: не указан

Мать: Волобуева Татьяна

Рождение ребёнка
07.07.2003

Дочь: Харинская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Харинский Алексей Сергеевич

Бракосочетание
25.08.?

Муж: Харинский Алексей Сергеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.09.?

Дочь: Харинская Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Харинский Алексей Сергеевич

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