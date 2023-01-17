Харинская Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1976
Отец: не указан
Мать: Волобуева Татьяна
Рождение ребёнка
07.07.2003
Дочь: Харинская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Харинский Алексей Сергеевич
Бракосочетание
25.08.?
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.09.?
Дочь: Харинская Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Харинский Алексей Сергеевич