Ветряков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветряков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрякова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
05.10.1977
Сын: Ветряков Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Светлана
Смерть
Неизвестно