Ветряков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВетряков Владимир

Ветряков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветряков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрякова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
05.10.1977

Сын: Ветряков Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Светлана

Смерть
Неизвестно

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