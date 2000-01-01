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Форестинская Ундина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

984

Дата смерти

992

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
984

Отец: Прима-Форестинский Милэс I

Мать: Прима-Форестинская Клаудина

Смерть
992
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