Волосников неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосников неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волосникова (Долгова) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 14.08.1946

Дочь: Клюева (Волосникова) Анна

Мать ребёнка: Волосникова (Долгова) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
10.05.1950

Дочь: Бакунькина (Волосникова) Александра

Мать ребёнка: Волосникова (Долгова) Евдокия Анисимовна

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