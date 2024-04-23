Волосников неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.08.1946
Дочь: Клюева (Волосникова) Анна
Мать ребёнка: Волосникова (Долгова) Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
10.05.1950
Дочь: Бакунькина (Волосникова) Александра
Мать ребёнка: Волосникова (Долгова) Евдокия Анисимовна