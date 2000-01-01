Плонский Сергей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1977
Дочь: Петренко Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плонский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плонская Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плонский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна