Плонский Сергей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плонский Сергей Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1977

Дочь: Петренко Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плонский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плонская Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плонский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Плонская Наталья Георгиевна

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