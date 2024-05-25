Сулеева Хабиба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1926
Дочь: (Сулеева) Галимнур Валиахматовна
Отец ребёнка: Сулеев Валиахмат Хузиевич
Рождение ребёнка
07.03.1928
Дочь: (Сулеева) Магазямал Валиахматовна
Отец ребёнка: Сулеев Валиахмат Хузиевич
Смерть
Неизвестно