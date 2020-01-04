Беленкова Васелиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленкова Васелиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2020

Отец: не указан

Мать: Беленкова Мария Васильевна

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