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Жирехин Трифон Емельянович

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жирехин Емельян Никитич

Мать: Жирехина Агафья Никонова

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Жирехина Агрипина Трифоновна

Мать ребёнка: Жирехина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Жирехина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Жирехина Вера Михайловна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Жирехин Петр Трифонович

Мать ребёнка: Жирехина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирехина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирехина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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