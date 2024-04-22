Жирехин Трифон Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жирехин Емельян Никитич
Мать: Жирехина Агафья Никонова
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Жирехина Агрипина Трифоновна
Мать ребёнка: Жирехина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Жирехина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Жирехина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: Жирехина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирехина Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно