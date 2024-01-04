Казакевич (Боровкова) Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Боровкова) Вера Филипповна

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Казакевич Фёдор Устинович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.

Сын: Казакевич Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Устинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.

Сын: Казакевич Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Устинович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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