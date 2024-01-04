Казакевич (Боровкова) Вера Филипповна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.
Сын: Казакевич Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Устинович
Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Казакевич Фёдор Устинович
Смерть
Неизвестно