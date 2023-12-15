Нагимов Султан Сагдатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагимов Султан Сагдатуллович

Нагимов Султан Сагдатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагимова (Гильфанова) Саима Сабировна

Рождение ребёнка
13.09.1954

Дочь: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Мать ребёнка: Нагимова (Гильфанова) Саима Сабировна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.