Нагимов Султан Сагдатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1954
Дочь: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна
Мать ребёнка: Нагимова (Гильфанова) Саима Сабировна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно