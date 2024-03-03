(Дунаева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дунаева) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чёлышкина) Татьяна

Отец ребёнка: Чёлышкин Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёлышкин Владимир Егорович

Смерть
Неизвестно

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