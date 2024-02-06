Приходько Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1974

Отец: Пыленок Фёдор Михайлович

Мать: Пыленко Дина Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1991

Дочь: Тесленко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Приходько Александр Михайлович

Рождение ребёнка
21.07.1996

Дочь: Приходько Елена Александровна

Отец ребёнка: Приходько Александр Михайлович

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