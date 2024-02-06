Приходько Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1974
Отец: Пыленок Фёдор Михайлович
Мать: Пыленко Дина Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1991
Дочь: Тесленко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Приходько Александр Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1996
Дочь: Приходько Елена Александровна
Отец ребёнка: Приходько Александр Михайлович