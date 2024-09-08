Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н,Протасьев угол
Дата рождения24.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960
Рождение ребёнка
08.02.1987
Дочь: Федосейкина (Федосейкина) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.12.1997
Рождение ребёнка
13.03.1998
Сын: Крещук Павел Александрович
Отец ребёнка: Крещук Александр Рудольфович