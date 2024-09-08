Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н,Протасьев угол

Дата рождения

24.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960

Отец: Федосейкин Владимир Андреевич

Мать: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1987

Дочь: Федосейкина (Федосейкина) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
20.12.1997

Муж: Крещук Александр Рудольфович

Рождение ребёнка
13.03.1998

Сын: Крещук Павел Александрович

Отец ребёнка: Крещук Александр Рудольфович

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