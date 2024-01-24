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Решетова Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1925

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1908

Муж: Решетов Карп Тихонович

Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Дочь: Решетова Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Решетов Константин Карпович

Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович

Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.

Дочь: Решетова Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович

Рождение ребёнка
22.03.1917 ст.

Сын: Решетов Василий Карпович

Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович

Смерть
Около 1925
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