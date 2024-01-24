Решетова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Дочь: Решетова Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Решетов Константин Карпович
Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович
Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.
Дочь: Решетова Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович
Рождение ребёнка
22.03.1917 ст.
Отец ребёнка: Решетов Карп Тихонович
Смерть
Около 1925