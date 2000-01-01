Шумакова (Парыгина) Варвара Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова (Парыгина) Варвара Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: Парыгин Аким Иванович

Мать: Парыгина Ефросинья Филимоновна

Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Шумаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.08.1951

Дочь: Правкина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.04.1957

Дочь: Шумакова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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