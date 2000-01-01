Шумакова (Парыгина) Варвара Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Шумаков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.08.1951
Дочь: Правкина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.04.1957
Дочь: Шумакова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Шумаков Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно