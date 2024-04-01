Гилев Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Демид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Иван Демидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Филарет Димидович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гилева (Гилева) Ксения Демидовна

Мать ребёнка: не указана

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