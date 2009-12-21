Иванов Генадий (Ким) Васильевич 18.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Генадий (Ким) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

21.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: Иванов Василий Михайлович

Мать: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
09.09.1964

Сын: Иванов Юрий Генадиевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
27.02.1969

Дочь: Павленко (Иванова) Ольга Генадиевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
04.06.1974

Сын: Иванов Игорь Генадиевич

Мать ребёнка: Иванова Валентина

Смерть
21.12.2009
с.Тамерлановка, ЮК обл.
Прожил 72 года.

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