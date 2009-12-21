Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти21.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
09.09.1964
Мать ребёнка: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
27.02.1969
Дочь: Павленко (Иванова) Ольга Генадиевна
Мать ребёнка: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
04.06.1974
Мать ребёнка: Иванова Валентина
Смерть
21.12.2009
с.Тамерлановка, ЮК обл.
Прожил 72 года.