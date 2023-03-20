Тарасова Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Елена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Иринья Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Никифор Тарасьев

Смерть
Неизвестно
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