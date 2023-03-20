Тарасова Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Иринья Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Тарасов Никифор Тарасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно