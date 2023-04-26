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Дерябина Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Алексей Петров Аникей Петров

Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дерябин Архип Петров

Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дерябин Иван Петров

Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Дерябин Федот Петров

Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Петр Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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