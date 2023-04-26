Дерябина Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Алексей Петров Аникей Петров
Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дерябин Архип Петров
Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дерябин Иван Петров
Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дерябин Федот Петров
Отец ребёнка: Дерябин Петр Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно