Бат (Кузнечевских) Галина Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1977
Сын: Бат Александр Александрович
Отец ребёнка: Бат Александр Викторович
Рождение ребёнка
28.02.1986
Дочь: Белькович (Бат) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Бат Александр Викторович