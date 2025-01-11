Бат (Кузнечевских) Галина Геннадиевна 13.05.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБат (Кузнечевских) Галина Геннадиевна

Бат (Кузнечевских) Галина Геннадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бат Александр Викторович

Рождение ребёнка
09.12.1977

Сын: Бат Александр Александрович

Отец ребёнка: Бат Александр Викторович

Рождение ребёнка
28.02.1986

Дочь: Белькович (Бат) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Бат Александр Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.