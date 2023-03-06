(Пенькова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пенькова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1976

Сын: Саратов Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Саратов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Саратов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Саратов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Александр Васильевич

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