Варвара Еремеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Еремей Петров (Ич)
Мать: Марья Фролова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно