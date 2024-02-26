Варвара Еремеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Еремеева (Вна)

Варвара Еремеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Еремей Петров (Ич)

Мать: Марья Фролова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.