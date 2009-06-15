Косарева Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Вероника Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2009

Отец: не указан

Мать: Косарева Ирина

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