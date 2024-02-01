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Алексенко Кривобокова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939

Отец: Перепросов Николай Андреевич

Мать: Перепросова Татьяна Николаевна

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