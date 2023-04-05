Лыкошина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1833 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лыкошин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1859
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