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Минибаев Александр Давидович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.06.1911

Дата смерти

22.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1933 по ?.12.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший лейтенант Призван в сентябре 1933 года Илекским РВК. С 22.07.1941 года по 2.08.1942 года на Западном фронте. Служил в звании сержанта командиром взвода пеше... Показать все
Похороны
После 22.10.1985
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мусульманское кладбище
Смерть
22.10.1985
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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