Минибаев Александр Давидович
Место рождения
Дата рождения22.06.1911
Дата смерти22.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1933 по ?.12.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший лейтенант Призван в сентябре 1933 года Илекским РВК. С 22.07.1941 года по 2.08.1942 года на Западном фронте. Служил в звании сержанта командиром взвода пеше... Показать все
Похороны
После 22.10.1985
Мусульманское кладбище
Смерть
22.10.1985