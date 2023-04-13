Шандорин Николай Михайлович
Место рожденияд. Молодецкие Выселки Московской губернии
Дата рождения1873
Дата смерти18.03.1919
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1873
Отец: Шандорин Михаил (Стафанов?)
Мать: не указана
д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Бракосочетание
07.06.1899
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Шкредова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
п. Молодцовские Выселки
Рождение ребёнка
13.01.1903
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Работа или профессия
Около 1905
был коридорным в какой-то фешенебельной гостинице
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шандорин Алексей
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шандорин Николай
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шандорин Александр
Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
д. Молодецкие Выселки
Крестьянин | д. Молодецкие Выселки, Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
повар, официант
Смерть
18.03.1919
Причина смерти: Болезнь