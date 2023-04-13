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Шандорин Николай Михайлович

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Место рождения

д. Молодецкие Выселки Московской губернии

Дата рождения

1873

Дата смерти

18.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шандорин Михаил (Стафанов?)

Мать: не указана

д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Бракосочетание
07.06.1899

Жена: Шандорина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Шкредова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

п. Молодцовские Выселки
Рождение ребёнка
13.01.1903

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Около 1905
Москва, город федерального значения Москва
был коридорным в какой-то фешенебельной гостинице
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шандорин Алексей

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шандорин Николай

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шандорин Александр

Мать ребёнка: Шандорина Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
д. Молодецкие Выселки
Крестьянин | д. Молодецкие Выселки, Московская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
повар, официант
Смерть
18.03.1919
Причина смерти: Болезнь
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