Покровский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1848
Дата смерти21.03.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848
Место жительства
С 1870
Место жительства
По 1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1888
г. Салоники, Греция
Место жительства
С 1888
Афон, Греция
Место жительства
С 1888
г. Константинополь, Османская империя
Смерть
21.03.1917
Место жительства
По 1917