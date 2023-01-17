Покровский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Николай Васильевич

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Место рождения

Подольское, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.11.1848

Дата смерти

21.03.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольское, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1848
Подольское, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1888
г. Салоники, Греция
Место жительства
С 1888
Афон, Греция
Место жительства
С 1888
г. Константинополь, Османская империя
Смерть
21.03.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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