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Шкарин Евграф

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Место рождения

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарин Григорий

Мать: не указана

с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шкарин Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

с.Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия
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