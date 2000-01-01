Шкарин Евграф
Место рожденияс.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкарин Григорий
Мать: не указана
с.Вязноватка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шкарин Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
с.Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области, Россия