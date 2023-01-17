Голобородько (Зайцева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голобородько (Зайцева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971

Отец: Зайцев Николай Трофимович

Мать: Зайцева Нина Ефимовна

Бракосочетание
09.09.1995

Муж: Голобородько Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.04.1996

Сын: Голобородько Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Голобородько Иван Евгеньевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.03.2003

Сын: Голобородько Виталий Иванович

Отец ребёнка: Голобородько Иван Евгеньевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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