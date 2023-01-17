Голобородько (Зайцева) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971
Отец: Зайцев Николай Трофимович
Мать: Зайцева Нина Ефимовна
Бракосочетание
09.09.1995
Рождение ребёнка
27.04.1996
Сын: Голобородько Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Голобородько Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.03.2003
Сын: Голобородько Виталий Иванович
Отец ребёнка: Голобородько Иван Евгеньевич