Анисимов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1912
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Филипповна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Анисимов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Филипповна
Смерть
После 1916