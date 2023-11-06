Анисимов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1912

Жена: Анисимова Татьяна Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Филипповна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Анисимов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Филипповна

Смерть
После 1916
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