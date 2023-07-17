Сергеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеев Максим Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
30.07.1980
Дочь: Плеханова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.11.1982
Дочь: Сергеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна
Смерть
Неизвестно