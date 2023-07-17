Сергеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
30.07.1980

Дочь: Плеханова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.11.1982

Дочь: Сергеева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна

Смерть
Неизвестно

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