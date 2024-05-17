Галимуллина Хадиса Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарка Выросла в детском доме (?) в г. Аша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Галимуллин Сафуан Файзуллаевич
Отец ребёнка: Галимуллин Файзулла Галимуллинович
Нур, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись в ЗАГС 04.04.1940 №8 (востановлена)
Смерть
1970