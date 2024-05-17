Галимуллина Хадиса Абрамовна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимуллина Хадиса Абрамовна

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Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Татарка Выросла в детском доме (?) в г. Аша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимуллин Файзулла Галимуллинович

Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Галимуллин Сафуан Файзуллаевич

Отец ребёнка: Галимуллин Файзулла Галимуллинович

Нур, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись в ЗАГС 04.04.1940 №8 (востановлена)
Смерть
1970

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