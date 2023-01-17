Заболотский Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1907 ст.
Дата смерти25.10.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Заболотский Иван Степанович
Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Заболотский Виктор Степанович
Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотская Валентина Степановна
Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1976