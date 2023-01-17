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Заболотский Степан Петрович

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Место рождения

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.01.1907 ст.

Дата смерти

25.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907 ст.

Отец: Заболотский Пётр Дмитриевич

Мать: Заболотская Васса Васильевна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Заболотский Иван Степанович

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Заболотский Виктор Степанович

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотская Валентина Степановна

Мать ребёнка: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.10.1976
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