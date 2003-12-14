Ермакова (Якина) Анна Александровна
Место рождениядеревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Дата рождения21.02.1928
Дата смерти14.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928
Отец: Якин Александр
Мать: Якина Вера Ивановна
деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Андрей Петрович
посёлок Николаевский, Сныткинское сельское поселение, Брасовский район, Брянская
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2003
Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он,дер.Петровское