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Ермакова (Якина) Анна Александровна

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Место рождения

деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область

Дата рождения

21.02.1928

Дата смерти

14.12.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928

Отец: Якин Александр

Мать: Якина Вера Ивановна

деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Андрей Петрович

посёлок Николаевский, Сныткинское сельское поселение, Брасовский район, Брянская
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Андрей Петрович

Смерть
14.12.2003
Россия,М.О.,Наро-Фоминский р-он,дер.Петровское
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