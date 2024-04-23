Наталья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Карп Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Смерть
Неизвестно

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