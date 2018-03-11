Семёнова, Полуэктова (Довгополюк) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова, Полуэктова (Довгополюк) Татьяна Ивановна

Место рождения

Украина

Дата рождения

29.04.1966

Дата смерти

11.03.2018

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1966

Отец: Довгополюк Иван Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
31.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
06.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.2018
Россия
Похороны
Неизвестно
Россия
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