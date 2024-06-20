Васильева (Захарова) Ирина Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Захарова) Ирина Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1986

Отец: Захаров Валерий Михайлович

Мать: Захарова (Коваль) Евгения (Зинаида) Анатольевна

Рождение ребёнка
04.08.?

Сын: Васильев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.10.?

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.09.?

Сын: Васильев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Дмитриевич

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