Васильева (Захарова) Ирина Валериевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1986
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1986
Рождение ребёнка
04.08.?
Сын: Васильев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.?
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.?
Сын: Васильев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно