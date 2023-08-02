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Трушин Никифор Михайлович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н рядовой Стрелок
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Лечение в госпитале
20.10.1941
1057 ЭГ 1881 госпиталь
Смерть
Неизвестно

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