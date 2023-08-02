Трушин Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Неизвестно
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н рядовой Стрелок
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Лечение в госпитале
20.10.1941
1057 ЭГ 1881 госпиталь
Смерть
Неизвестно