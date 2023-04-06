Иван младший
Место рождения
Дата рождения28.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1848
Отец: Нестор Ларионович
Мать: Мария Филипповна
без фамилии, так как сын крепостных
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
без фамилии
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Соломахина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
у отца уже есть фамилия Просецких
Бракосочетание
18.01.1880
Военная служба
1889
отставной солдат
Рождение ребёнка
23.05.1895
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Просецкая Митродора Терентьевна
Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд