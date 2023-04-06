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Иван младший

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1848

Отец: Нестор Ларионович

Мать: Мария Филипповна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии, так как сын крепостных
Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии
Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Соломахина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
у отца уже есть фамилия Просецких
Бракосочетание
18.01.1880

Жена: Просецкая Митродора Терентьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1889
отставной солдат
Рождение ребёнка
23.05.1895

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Просецкая Митродора Терентьевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
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