Васильева (Шутова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1971
Отец: Шутов Николай Николаевич
Мать: Шутова Любовь Васильевна
Бракосочетание
03.04.1993
Рождение ребёнка
13.08.1993
Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич
Рождение ребёнка
13.08.1993
Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.12.2005
Дочь: Васильева Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич