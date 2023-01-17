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Васильева (Шутова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1971

Отец: Шутов Николай Николаевич

Мать: Шутова Любовь Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.04.1993

Муж: Васильев Игорь Геннадьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1993

Сын: Васильев Никита Игоревич

Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1993

Сын: Васильев Никита Игоревич

Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.12.2005

Дочь: Васильева Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Васильев Игорь Геннадьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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