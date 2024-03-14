Соболев Федор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1870 ст.
Дочь: Заостровская Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Соболева Домника Владимировна
Щеколдинская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно