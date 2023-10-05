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Козьма Калинич

Место рождения

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния

Дата рождения

1691 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
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Место
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Рождение
1691 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Василий Козьмич

Мать ребёнка: Ева Стефановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1729 ст.

Дочь: Цинья Козьминична

Мать ребёнка: Ева Стефановна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ева Стефановна

Смерть
Неизвестно
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