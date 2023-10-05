Козьма Калинич
Место рождениядеревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Дата рождения1691 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1724 ст.
Сын: Василий Козьмич
Мать ребёнка: Ева Стефановна
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1729 ст.
Дочь: Цинья Козьминична
Мать ребёнка: Ева Стефановна
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ева Стефановна
Смерть
Неизвестно