Татьяна Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Халявин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно