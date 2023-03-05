Татьяна Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Софронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Халявин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Халявин Илья Александров

Отец ребёнка: Халявин Александр Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Александр Потапов

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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